Le père de l'enfant réunionnais sauvé par Mamadou Gassama jugé ce mardi

Il risque jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Le père de l'enfant sauvé par Mamadou Gassama le 26 mai dernier à Paris comparaît aujourd'hui pour "manquement par un parent à une obligation légale".Son avocat, Me Romain Ruiz, a déclaré que son client reconnaissait avoir fait "une grosse bêtise" et que ce dernier "remet son sort entre les mains de la justice". Néanmoins, Me Ruiz estime que l'infraction reprochée à son client "n'est pas juridiquement constituée" et compte plaider la relaxe.La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux : Mamadou Gassama, un jeune Malien de 22 ans, arrivé en France en septembre 2017, n'avait pas hésité à escalader à toute vitesse un immeuble du 18ème arrondissement de Paris, pour sauver la vie du petit garçon, qui était suspendu dans le vide,À l'issue de la garde à vue de son père, le garçonnet avait retrouvé ses parents. Selon Le Parisien, "aux dernières nouvelles, l'enfant miraculé se porterait bien".