Le père Pedro, un curé qui dérange ?

De passage à la Réunion, le père Pedro subit cette année quelques critiques. On a surtout entendu des hommes qui prétendent connaitre ou vivre à Madagascar.



Comment peut-on critiquer un homme qui se consacre, depuis 30 ans, à venir en aide à une population aussi pauvre ? Est-ce de la jalousie, la méchanceté ? Ou peut-être bien que ce curé dérange ?



À la radio une dame disait qu’elle a offert à père Pedro des vêtements, ce dernier a répondu qu’il préfère de l’argent, elle était choquée. Avec de l’argent, on peut construire des maisons, des écoles, des hôpitaux des petites entreprises, ce sont ces investissements qui vont réellement sortir les gens de la pauvreté. Il faut arrêter de croire, qu’il suffise de donner simplement un repas ou des vêtements pour sortir les gens de la misère.



Un autre reprochait à père Pedro de ne pas aider les Réunionnais. Là on retrouve une mentalité, malheureusement bien ancrée dans la tête de certaines personnes, qui consiste à toujours demander aux autres de venir faire les choses à leur place. On a souvent voté pour des élus corrompus, des voleurs, des incompétents, qui ont fini par appauvrir 40% de nos concitoyens, ensuite, on crie “ aid ‘a nou sou plé“ “aid ‘a nou“.



Alors qu’on a tout ce qu’il faut ici, pour nous en sortir. Il suffit d’arrêter les querelles politiques, de prendre les bonnes décisions, passer moins de temps devant sa télé, assumer chacun ses responsabilités, par des engagements citoyens. Il faut aussi apprendre à réfléchir et non pas suivre comme des moutons de Panurge, si chacun faisait ces efforts, la Réunion se portera mieux.



Ce qui m’a choqué c’est un monsieur qui disait que “le père Pedro prend l’argent des Réunionnais“ . Là on a descendu un niveau très bas, c’est de la pure méchanceté, car le don n’est pas une obligation, personne n’est obligé de donner, et ceux qui donnent, Dieu les récompensera au moment venu.



Il parait même que le président de région donne de l’argent à l’association du père Pedro, je le dis sincèrement, merci à la région, comme je dirais merci à tous ceux qui viennent en aide à nos sœurs et frères les plus pauvres sur cette terre. Je préfère savoir que mes impôts vont à ceux qui sont dans la pauvreté, que de subventionner des associations qui organisent des festivals inutiles et voir leurs présidents voyager en première classe, dans le monde entier, logé dans les grands Hôtels, sous prétexte de rechercher des artistes. Tout comme je dénoncerai ceux qui utilisent les pauvres, les malades, comme en ce moment à Saint-Paul pour se faire élire.



Madagascar est connu pour attirer les escrocs, les détraqués de la planète, les êtres sans scrupule, qui font du business sur la pauvreté. Ils font travailler les Malgaches pour une bouchée de pain, ils exploitent aussi sexuellement des jeunes filles à peine sorties de l’adolescence. Parmi ces charognards de la misère on retrouve pas mal de métropolitains et Réunionnais qui de passage dans l'île, se vantent de leurs sales besognes, et leurs réussites proches de l’esclavagiste. Sûr et certain que père Pedro les dérange, alors on essaie de le discréditer de le salir avec ces quelques polémiques qui n’ont aucun sens, je suis même étonné qu’on ne l’ait pas encore accusé de fait plus grave.



Réunionnais, il faut continuer à donner de l’argent à père Pedro, on priera aussi pour lui, pour que Dieu le protège de la méchanceté.