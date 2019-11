Le père Pedro chez Emmaüs

Le père Pédro était en visite ce matin dans l’association Emmaüs Zac Foucherolles à Sainte-Clotilde. Dirigée par Bernard Grondin et présidée par madame Nicole Chon Nam, cette association de loi 1901 créée en 1994 emploie plus d’une quarantaine de personnes. Le père Pedro a visité les locaux et s’est longuement entretenu avec les employés avant de prendre un verre de l’amitié.



Le père Pedro Opeka C.M., né le 29 juin 1948 à San Martín, est un religieux catholique lazariste, de parents d'origine slovène. Fondateur de l'œuvre humanitaire Akamasoa en 1989, il est connu pour le combat qu'il mène contre la pauvreté à Madagascar sur les hauteurs d’Antanarivo.



Le père Pedro, qui a sorti des milliers de personnes de la misère en créant, sur les immondices, une cité de 25.000 habitants a rencontré le lundi 9 septembre 2019 le pape François à Madagascar.



(Photos et texte: Pierre Marchal / Anakaopress)