Société Le pèlerinage des neuf crèches, une tradition réunionnaise !

Il y a un pèlerinage formidable qui plaît énormément aux Réunionnais : Le pèlerinage des neuf crèches de Noël. Ce pèlerinage est comme une neuvaine car il consiste à visiter neuf crèches de Noël dans neuf églises différentes en une seule journée. Ce pèlerinage charmant et sûrement inspiré par Dieu n’existe pour l’instant qu’à l’île de La Réunion. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 30 Janvier 2021 à 17:08 | Lu 267 fois

Dans cette démarche de pèlerinage, les Réunionnais prient et obtiennent beaucoup d’exaucements de demandes de grâces. A chaque étape, ils sont invités à méditer ensemble les textes de l’Evangile sur la naissance de Jésus, à demander à l’enfant de la crèche une grâce particulière. Chacun peut entreprendre ce pèlerinage individuellement ou en famille et prier à sa manière. En général le déroulement se passe ainsi :

On doit prier une dizaine de son chapelet devant chaque berceau de l’Enfant-Jésus et Lui DÉPOSER UNE ROSE BLANCHE À PEINE ÉCLOSE EN CADEAU, avec son souhait écrit sur un petit papier bien plié. On demande ainsi une grâce devant chaque Crèche, soit 9 souhaits qu’on pourra voir se réaliser dans l’année. Les exaucements du "Miraculeux Pèlerinage des 9 Crèches" ne s’obtiennent qu’avec la récitation de prières devant la Crèche, et l’offrande de la petite rose blanche (pas de roses rouges, ni jaunes, ni de couleur rose).



