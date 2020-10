La grande Une Le patron de l’Ipanéma Café répond: "Je ne suis pas un mafieux, je travaille du mieux que je peux"

Attaqué pour le non-respect des mesures sanitaires dans son établissement lors d'une soirée, le patron de l'Ipanema Café exprime son désarroi face à la difficulté de concilier tous les impératifs. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 19:05 | Lu 494 fois





"On essaie de tout faire pour faire respecter les distances de sécurité. On a espacé les tables, on prend la température à l’entrée, on a des distributeurs de gel hydroalcoolique, on impose le masque pour les déplacements et pour commander au bar", liste-t-il les efforts mis en place pour limiter les risques. "Je fais tout ce qui est en mon pouvoir", assure-t-il, confiant être"peiné par les attaques". Lors des soirées, les clients peuvent danser autour de leur table, "il n'y a pas de piste de danse", précise-t-il.



Lourdement impacté par la crise sanitaire, et privé d'une partie des aides en raison d'une ouverture récente, le restaurateur voit dans ces soirées à ciel ouvert un moyen de faire survivre sa petite entreprise familiale. "Les gens ont besoin de divertissement, on essaie de faire les choses proprement", poursuit l'entrepreneur, soulignant qu’un établissement offre des garanties sanitaires que ne permettent pas les fêtes sauvages. Et les bad buzz (comme il en a déjà connu lorsqu'une personne a déclaré avoir fréquenté son établissement en étant un cas-contact covid), portent préjudice à son activité.



Ce dimanche, la gendarmerie est venue lui rendre visite. "Elle nous a rappelé que c’était à nous de faire respecter les gestes sanitaires", explique Yvan Hoarau. Une règle que le patron de bar assure tenter de faire respecter au mieux. "Les gens qui ne veulent pas mettre leur masque, on leur dit de partir. C’est parfois virulent". Le restaurateur fait d'ailleurs remarquer que son cas est loin d’être isolé, dans la station balnéaire comme ailleurs. "Il y en a que ça gêne qu’on travaille bien", se désole-t-il.



Et de conclure : "Je suis juste quelqu'un qui essaie de travailler dans les meilleures conditions et de faire respecter les règles, et même si c'est parfois compliqué, on joue le jeu".

