Faits-divers Le patron de boîte de nuit tabasse son vigile : V.Narayanin condamné en appel

La culpabilité de Valère Naranayin a été confirmée en appel. Il était jugé pour des violences avec arme et des menaces sur son propre employé. Par Soe Hitchon et Baradi Siva - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 09:07 | Lu 2856 fois





L'homme est de nouveau reconnu coupable d'avoir roué de coups son employé un soir de novembre 2018 à Sainte-Suzanne. Valère Narayanin est à cette époque gérant d'une discothèque. Les vols à la roulotte se multiplient dans le parking où se garent ses clients fêtards. Il s'inquiète donc de la qualité du travail de son vigile.



Le patron se rend sur place et tombe alors sur son employé en train de dormir. Il aurait alors roué de coups le gardien avant de le frapper au visage avec un banc, ce qui causera à la victime une fracture de la mâchoire.



Valère Narayanin assure quant à lui qu'il était resté dans son bureau et avait entendu un cri. Son employé raconte avoir été battu, menacé de mort et traité de "sale Comorien".



Déjà connu de la Justice (5 mentions à son casier judiciaire), Valère Narayanin a été reconnu coupable par la cour d'Appel et a été condamné à 150 jours-amende de 20 euros. Devant la cour d'Appel, Valère Narayanin avait clamé son innocence mais a finalement été condamné à une peine plus lourde qu'en première instance : Les 150 jours-amende de 10 euros ont été revus à 20 euros.