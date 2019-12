Le patron de Kwezi à Mayotte agressé par balle à Madagascar

Le journaliste Patrick Millan a été blessé par balle ce week end alors qu'il était en famille à Madagascar.



Le gérant de la chaîne télé et du groupe média internet/radio Kwezi sur l'île de Mayotte a été victime d'un cambriolage alors qu’il dînait avec sa famille samedi soir, à son domicile de Majunga à Madagascar.



Deux cambrioleurs ont tenté de rentrer chez lui armés avec l’objectif de le cambrioler. Selon le journal Kwezi, Patrick Millan a repoussé l’assaut des agresseurs mais a reçu, pendant la bagarre, une balle dans la main. Il a été opéré pendant la nuit et est hors de danger. Il n'excluait pas de rentrer en métropole pour se faire soigner.



Les deux cambrioleurs sont identifiés et en fuite pour le moment. L’un des deux était encore en prison il y a encore moins d’un mois. Ses collègues de Kwezi TV se veulent rassurants et annoncent son retour à l'antenne pour le 6 janvier.