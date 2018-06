Le patron de Colipays devant la justice

Le patron de Colipays comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Après une longue enquête des gendarmes de la brigade financière, Frédéric Faby a été mis en examen en 2017 pour abus de biens d’une SARL à des fins personnelles et blanchiment d’argent.



En juillet 2017, Frédéric Faby avait été entendu à la caserne Vérines. Les gendarmes, épaulés dans leur enquête par d’autres services d’Etat regroupés au sein du GIR, le groupe d’intervention régional qui accueille en son sein des agents des douanes et des impôts notamment.



L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir détourné l’argent de son entreprise Colipays au profit de la construction de deux villas dans le sud de la France, dans le département du Var. Les trois entités à partir desquelles les sommes auraient été détournées sont les sociétés Colikado, Colipays International et Colipays Réunion. Des faits qui lui sont reprochés sur la période allant de janvier 2011 à décembre 2016 et la découverte des faits.



L’audience, qui a commencé à 14H, voit un gérant contester tout ce qui lui est reproché.