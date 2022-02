A la Une . Le passionné de rallye et son cousin condamnés pour exploitation illégale de VHU

Georges et Joël* ont entreposé et démonté des véhicules hors d’usage (VHU) sur leur terrain dans le quartier de la Châtoire au Tampon sans autorisation. Au total, une trentaine de VHU et leurs déchets sont concernés et représentent un danger pour l’environnement et la santé publique. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 17:18

En juillet 2020, des passants donnent l’alerte. Un homme dans un fourgon vient de déposer des déchets dont beaucoup de pièces automobiles en pleine rue à la Ravine des Cabris. Sa plaque est relevée.



Les agents remontent jusqu’à Georges, un passionné de rallye. L’homme, qui a notamment une entreprise de location et de réparation de voitures, n’était pas au volant du fourgon incriminé. Georges a donné le véhicule à son cousin Joël. C’est ce dernier qui, à plusieurs reprises, réalise des dépôts sauvages. L’homme de 63 ans, illettré, survit grâce à l’entreposage marron de véhicules hors d’usage qu’il récupère et découpe moyennant 100 euros auprès de particuliers. Joël se débarrasse des pièces dont il n’a pas besoin dans la nature et les huiles dans sa fosse septique. Il laisse ensuite les véhicules s’entasser devant chez lui pour que la CASUD finisse par les ramasser.



Mais chez Georges, les agents de la DEAL sont également tombés sur une vingtaine de VHU entreposés sans autorisation. Le passionné de course automobile récupère les pièces pour les voitures de rallye ou ses véhicules de location. "Tous les copains pilotes de rallye viennent chez moi", se félicite l’homme de 61 ans. Chez Georges, on travaille également en famille, assure-t-il. Pourtant, les autorités l’accusent d’user de travail dissimulé. Des accusations que Georges réfute. "On travaille pour le plaisir, pour donner un coup de main".



Santé publique et contamination des sols



A court terme, ces comportements peuvent mettre en péril la santé publique avec la dengue et à long terme risquer la contamination des sols, tance la procureure.



Georges a été mis en demeure de régulariser sa situation au mois d'octobre 2020. Depuis, le sexagénaire a nettoyé sa parcelle des VHU entreposés. "Ces questions d’atteinte à l’environnement sont des plus désagréables d’autant que nous avons ici une nature luxuriante et très variée. Et quand on voit des déchets domestiques et, pire, des déchets liés à l’industrie automobile, c’est révoltant". Conscient que l’affaire, ici, est motivée par "l’état de nécessité comme moteur du passage à l’acte", le parquet requiert tout de même 6 à 8 mois d’emprisonnement.



Les conseils des deux prévenus plaident pour des peines aménageables. Georges est un ancien pilote, ses enfants sont également des pilotes. "C’est une passion qui lui font mettre ses obligations administratives de côté", excuse son avocate Amel Khlifi Ethève, à l’instar "de l’ancien secrétaire d’Etat souffrant de 'phobie administrative' ", ironise la robe noire.



Georges et Joël sont finalement condamnés à 8 mois de prison aménageables. Georges devra régler 1000 euros d’amende ; Joël 600 euros pour les délits routiers et le dépôt sauvage.



