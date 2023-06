Le passage d'un froid froid apporte de la pluie dans le Sud

Le bulletin de Météo-France :



La dégradation du temps se confirme sur le sud de l'île. En effet le vent de secteur Sud se renforce et apporte un peu plus d'humidité sur le littoral Sud allant de Saint-Louis à Saint-Philippe en passant par Saint-Joseph. Les nuages remontent la pente sud du Volcan pour arroser la région de Grand Coude et du Tampon par exemple. L'amélioration sera tardive en fin de nuit. Le reste de l'île est à l'abri de cette dégradation, néanmoins l'observation des étoiles est perturbée par une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Le vent de sud souffle également cette nuit avec des rafales approchant les 60 km/h du côté de Saint Gilles voire même les 70 km/h du côté de Sainte-Rose.



Les températures baissent un peu moins vite sur le sud et les minimales s'échelonnent entre 19 et 21 °c sur le littoral pour descendre vers 5/6 °c dans les hauts du côté du Maido et du Pas de Bellecombe-Jacob.