A la Une . Le pass sanitaire obligatoire pour les adolescents à partir du 30 septembre

Dans les cinémas, salles de sports, piscines ou encore restaurants, le pass sanitaire s’applique ce jeudi dès l’âge de 12 ans et 2 mois. Par NP - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 07:29





Ce lundi, le Premier ministre a également confirmé que les tests de dépistage de la Covid-19 seraient payants à compter du 15 octobre, sauf pour les mineurs. La règle entre en vigueur ce jeudi pour les jeunes mineurs de 12 ans à 17 ans. Un délai de deux mois est accordé pour les adolescents à peine âgés de 12 ans au 30 septembre 2021 pour se faire entièrement vacciner contre la Covid-19. Le décret sur ce délai sera prochainement publié au Journal Officiel.En attendant, les jeunes mineurs devront donc se munir du QR code attestant d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72h ou d'un certificat de rétablissement de la Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois pour accéder aux lieux qui accueillent du public."Un certificat médical attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place de ces 3 documents", indique le gouvernement.Ce lundi, le Premier ministre a également confirmé que les tests de dépistage de la Covid-19 seraient payants à compter du 15 octobre, sauf pour les mineurs.