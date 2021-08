A la Une . Le pass sanitaire est bien appliqué au CHU de La Réunion et au GHER

Le Pass sanitaire est mis en oeuvre au CHU de La Réunion et au GHER, comme le précise la direction dans un communiqué. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 11:29

Le Pass sanitaire est donc demandé à l'entrée au CHU de La Réunion et au GHER pour les accompagnants, les visiteurs et les patients non-urgents.



Voici le communiqué du CHU :



Le Conseil constitutionnel a validé la mise en œuvre du passe sanitaire dans les établissements de santé, tel que prévu par la loi de gestion de la crise sanitaire adoptée par le Parlement et publié au Journal Officiel du 6 août 2021.



Le CHU et le GHER, comme tous les établissements de santé, confirment donc son application à compter du lundi 9 août 2021.