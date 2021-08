Rubrique sponsorisée Le pass sanitaire dans les lieux culturels et sportifs de la CINOR accueillant du public

Publié le Jeudi 19 Août 2021 à 13:44

Afin de garantir la sécurité sanitaire de tous et en conformité avec les arrêtés préfectoraux en vigueur, la présentation d’un pass sanitaire sera demandée dans les lieux de la CINOR accueillant du public :



Etablissements culturels :

- Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire

- Bibliothèque Intercommunale Alain Peters

- Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine

- Cité des Arts



Etablissements sportifs :

- Stade en Eaux Vives Intercommunal

- Centre Aquatique et de Loisirs Intercommunal Aquanor



NB : l’Ecole de Musique Intercommunale de Beauséjour n’est pas concernée.



Durant cette période, les services restent ouverts aux horaires habituels :



Bibliothèque Intercommunale Alain Peters (Saint-Denis – Moufia)

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Dimanche et lundi : fermé



Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine (Saint-Denis – La Source)

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Dimanche et lundi : fermé



Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire (Sainte-Suzanne)

Mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Jeudi de 13h00 à 18h00

Samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Dimanche et lundi : fermé



Stade en Eaux Vives Intercommunal du Bocage (Sainte-Suzanne)

Navigation sur réservation uniquement (par téléphone au 0262 56 66 12 ou par mail à accueil.sevi@cinor.re)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Samedi de 8h30 à 18h00

Dimanche de 9h30 à 16h30



Cité des Arts

www.citedesarts.re

Tél : 0262 92 09 90

Aquanor

www.aquanor.re

Tél : 0262 20 10 10



