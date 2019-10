Le partenariat Air Austral/Air Madagascar a du plomb dans l'aile

La lune de miel entre Air Madagascar et Air Austral tourne court. A la recherche de nouveaux investisseurs , Air Madagascar a besoin de fonds pour assurer son activité et mener à bien ses projets. Le mariage scellé entre les deux compagnies aériennes ne semble pas tenir ses promesses.Selon les informations de L’Express de Madagascar, Ethiopian Airlines se porte candidate pour entrer au capital de la compagnie nationale malgache. Et si elle y parvenait, elle affaiblirait la position d’Air Austral.Endettée de 88 millions, Air Madagascar attendait d’Air Austral, dans le cadre du partenariat signé il y a près de deux ans, 35 millions de dollars. 15 millions manquent encore.Autre perturbation dans le ciel malgache, l a condamnation d'Air Madagascar à payer 21 millions de dollars à Air France pour la location de deux Airbus A 340. Pour autant, Air Madagascar espère traverser ces zones de turbulences, renouveler complètement sa flotte et ouvrir des lignes vers Guangzhou, Singapour, Milan ou encore Francfort.