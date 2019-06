Le parquet ouvre une enquête sur les emplois du cabinet de Gilbert Annette

Ils sont 7 chargés de mission, 10 assistants administratifs et de direction, 5 agents de sécurité, 2 chauffeurs, 8 agents du service du protocole, et 18 agents du service de communication. 55 emplois au total, embauchés au sein du cabinet de Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, alors que la loi en autorise un maximum de 5.



C’est ce qu’a récemment révélé le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité du chef-lieu. Un signalement a également été fait au parquet, qui aurait ainsi ouvert une enquête pénale il y a quelques semaines pour détournement d’argent public.



La section de recherches de la gendarmerie travaille désormais à définir le vrai rôle de ces agents au sein de la collectivité, d’autant que certains seraient employés sur des postes sans lien avec leurs compétences professionnelles.



Cette petite armée, soupçonnée d’occuper en réalité des fonctions politiques, coûte 320.000 euros par an à la mairie, comme l’indique la Chambre régionale des comptes.