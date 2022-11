Le parking de l’école du Guillaume complètement rénové

Saint-Paul, titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF, poursuit l’amélioration du cadre de vie dans les 66 écoles du territoire. L’enjeu est de proposer des infrastructures et des établissements scolaires à la hauteur des besoins de la communauté éducative et bien sûr des plus de 13.000 enfants.