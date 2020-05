A la Une .. Le parcours de la tortue Tina depuis son départ de La Réunion

Il y a un an, l’observatoire des tortues marines de Kelonia relâchait une tortue caouanne baptisée Tina. Une balise Argos a permis de suivre depuis le parcours du reptile. Un périple qui a ramené Tina sur son lieu de naissance. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 23 Mai 2020 à 09:43 | Lu 582 fois

Le 21 mai 2019 était un de ces jours qui comptent dans la vie de Kélonia. L’observatoire des tortues marines relâchait une tortue que l’équipe avait sauvée d’un funeste destin. Après avoir soigné le reptile, l’heure était venue de redonner la liberté à celle qui avait été baptisée Tina. Les scientifiques ont tout de même pris soin d’équiper la tortue d’une balise Argos fournie par le LAcy de l’Université de La Réunion. C’est la première fois que Kélonia et ses partenaires ont pu suivre une tortue de l’espèce caouanne.



Après avoir quitté les rives de La Réunion, Tina a repris sa migration pour rejoindre les côtes du Sultana d’Oman, où elle a séjourné quelques semaines. L'île de Masirah à Oman est un site de ponte très important pour cette espèce. Le reptile est ensuite remonté vers le détroit d'Hormuz où il s'est installé. Tina semble y avoir trouvé un habitat d'alimentation favorable. Elle va y constituer des réserves jusqu'à sa prochaine saison de reproduction. Certainement à Masirah.



Ce périple a fourni de nombreuses informations sur les étapes importantes de son cycle biologique: le retour une fois mature vers son site de naissance où elle ira se reproduire et son installation sur son habitat d'alimentation, qu'elle devrait occuper entre chaque saison de reproduction.



L’équipe de Kélonia conserve malgré tout un regret. La précision de la balise n'aura pas permis de savoir si Tina a fait sa première ponte ou si elle était juste "en repérage" lors de son séjour prés d’Oman. Les scientifiques savent par contre à présent que la tortue est ensuite partie rechercher un site favorable pour constituer des réserves graisseuses indispensables à la production d'oeufs. Ce stockage de graisse permettra ensuite à Tina de tenir la période de jeûne qui accompagne la migration de reproduction et la saison de ponte des tortues marines.







