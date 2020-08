Le parcours de Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité

Bérangère Abba, née le 22 octobre 1976 à Chaumont (Haute-Marne), a été nommée secrétaire d'État chargée de la Biodiversité auprès de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dans le gouvernement Jean Castex.



Sa carrière politique commence en 2014, lorsqu'elle se fait élire conseillère municipale de Chaumont, sur une liste divers droite. En 2015, candidate aux départementales, elle se fait battre avec son binôme dès le premier tour. Elle rejoint ensuite La République en marche (LREM) et se fait élire députée de la première circonscription de Haute-Marne en 2017. En 2019, elle devient secrétaire de l'Assemblée nationale et déléguée nationale à la transition écologique de LREM.



Bérangère Abba est titulaire d'une licence professionnelle "Conception et mise en œuvre de projets culturels ; Médiation culturelle de l'art", obtenue à l'Université d'Aix-Marseille I. Elle a exercé dans le secteur culturel avant de reprendre la gestion d'une boutique familiale à Chaumont en 2014.