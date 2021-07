Courrier des lecteurs Le parc du volcan : Un projet sur-dimensionné et une escroquerie administrative

Par Jacques Aulet - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 10:22

J’ai participé et observé depuis le 1er juillet le déroulement de cette enquête.

Ces différents enquêtes et documents depuis 2018 me font dire que c’est une escroquerie administrative remarquable pour un projet surdimensionné à ce jour pour notre ville et notre département.

Je suis évidemment comme beaucoup d’amoureux de notre île pour un projet d’aménagement de cette zone du champ de foire.

Je suis contre ce projet décrit dans les divers documents à cause des tyroliennes et du ballon captif



J’ai consulté depuis le 1er juillet tous les dossiers sur le site de la mairie, je vous livre quelques observations :

Absent du département en 2019, période de l’enquête préalable du dossier tyrolienne, je n’ai découvert que maintenant qu’il y avait effectivement deux dossiers car le dossier tyrolienne est difficile à trouver sur le site de la mairie.

- Un appel d’offre a été passé en 2018 avant toute étude : quels sont les résultats de cet appel d’offre ?

- Le bilan de l’enquête préalable tyrolienne pose questions, comme le disait au cours d’une réunion M.Ramsamy.



Quelques exemples qui posent problème:



- Page 14: "Des études préliminaires de plusieurs spécialistes ont démontré la faisabilité, l’intérêt et l’opportunité ainsi que la rentabilité qui est atteinte sur la base d’une ouverture de 6 mois par an à minima , 8 mois possibles". Quand on pose la question actuellement sur le prix des activités payantes : on nous dit que ce n’est pas encore défini! Comment ces spécialistes parlent de rentabilité sans connaitre le prix ?



- Page 17 : "Aucune personne n’a exprimé le souhait d’une demande d’abandon pure et simple du projet". Et pourtant, l’association citoyenne de St-Pierre a pourtant écrit dans sa conclusion de son avis très argumenté: "Nous nous opposons à ce projet de 10 tyroliennes, type « folie des grandeurs », sans aucune rentabilité économique démontrée mais dont les impacts paysagers et environnementaux sont certains, sans oublier les nuisances pour les riverains". Cet avis à priori n’a pas été bien compris et pas pris en compte.



-Page 18 : dans les étapes prévues nous voyons une enquête publique 2ème semestre 2019. J’ai posé la question : "Quand aura lieu l’enquête publique?". Réponse du modérateur : "Il fera l'objet aussi d'une participation du public par voie électronique prévue courant second semestre 2021. En effet, l'article L123-2 du code de l’environnement exonère le projet de tyroliennes d'une enquête publique remplacée par une participation du public par voie électronique (PPVE), cette dernière dont les modalités sont prévues à l'article L123-19 permet de raccourcir les délais."



- Il y avait eu une pétition en ligne en 2019 avec environ 2900 signatures : les garants actuels m’ont répondu que les pétitions peuvent être prises en compte dans une enquête préalable. Pourquoi cette pétition n’a pas été prise en compte dans le bilan 2019 ?



Ces 4 exemples montrent que, soit le rédacteur du bilan est incompétent, soit il est partisan, soit quelques règles ont changé.



Remarque sur la participation électronique actuelle qui inaugure la même taKtique pour le dossier tyroliennes qui aura lieu second semestre 2021: il y a en ce moment deux participations électroniques - questionnaire et commentaires. Jusqu'au 19 juillet, les commentaires et avis négatifs argumentés contre les tyroliennes et le ballon captif étaient à priori majoritaires. Même chose pour les premières questions : le 17 juillet, 65% des avis étaient défavorables aux questions 1 et 2.



Depuis le 20 juillet les petites mains des adorateurs se sont mises en route avec 1 à 2 lignes maximum d’argumentaire ou pas, et les pourcentages ont évidemment changé.

Cette concertation démocratique est donc biaisée et la prochaine sur le dossier tyrolienne le sera aussi. C’est donc une escroquerie administrative favorable forcément aux maires mégalomanes.



Enlevez les tyroliennes et le ballon captif. Tout le monde sera content et favorable à un aménagement de la nature existante.





