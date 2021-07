A la Une . Le parc du Colosse rouvre ses portes

Après plusieurs mois de travaux, le parc du Colosse rouvre ses portes au public. Une idée de sortie en famille idéale en ce début de vacances. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 11:53

Le parc du Colosse à Saint-André rouvre ses portes ce jeudi 15 juillet. Après des mois de travaux, le voilà de nouveau prêt à accueillir les visiteurs en quête de loisirs. Plusieurs animations sont proposées pour fêter l’évènement.



En raison des mesures sanitaires, le bassin de baignade et les lieux de restauration restent fermés. Les aires de pique-nique et de jeux sont ouvertes.



