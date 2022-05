Le parc des cochons a remplacé le parc des oiseaux dans la forêt de l'Etang Salé

Quelle désolation ce dimanche matin dans la forêt de l'Etang Salé, à l'emplacement de l'ancien "parc des oiseaux".



Merci pour ces moments partagés d’anniversaire mais nous aurions préféré une forêt laissée propre, avec des sacs que vous auriez pu ramener chez vous et non pas les laisser à la merci des chiens et des rongeurs.