Le parc de Bois-Madame prend un virage sportif !

Situé sur la commune de Sainte-Marie, le parc de Bois-Madame est une aire de détente devenue incontournable pour les familles du Territoire Nord.





Ces travaux d’aménagement se chiffrent à 841 000 euros, un budget cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du POE / FEDER 2014-2020 et par la Union européenne : 70 %

CINOR : 25 %

Région Réunion : 5 % DÉTAILS DES TRAVAUX Plateau sportif : Aménagement d’une piste de jogging sur 1260 mètres en stabilisé.

Création d’un terrain de pétanque.

Installation de 5 agrès sportifs.

Création d’un street workout. Préservation du site et végétalisation : Mise en place de bornes enterrées à la place des poubelles stockées au niveau du parking.

Reprise des bacs à fleurs au niveau de l’entrée du site et du parking.

Implantation d’une haie végétale le long de la rue double dix (plantation d’arbustes endémiques : bois de chandelle, manioc marron , bois de sable , bois de sureau ).

Reprise de l’engazonnement

Aménagement des grilles d’eaux pluviales

Aménagements paysagers autour des arbres pour limiter les racines apparentes Accès PMR : 840 m de cheminement PMR et 3 places de parkings réservées.

Renforcement de la signalisation et de la signalétique (aires de jeux, plateaux sportifs). Kiosques et équipements de loisirs : Réalisation de 6 nouveaux kiosques.

Réhabilitation de 12 kiosques.

Réalisation de 9 barbecues simples.

Réhabilitation de 3 barbecues.

Création de 5 bornes fontaine supplémentaires

Mise en place de 10 nouveaux bancs.

Réhabilitation du kiosque à musique.

Optimisation du fonctionnement du parking.

Réhabilitation du belvédère existant.

Installation d’une balançoire de 4 places avec sol amortissant. Cette balançoire de par son envergure est une première sur l’ile.

Déjà pourvu en aires de pique-nique, en kiosques et en points d'eau potable, le parc est maintenant réaménagé et amélioré. L'accent est notamment mis sur les équipements sportifs (piste de running, et agrès), les kiosques équipés, la végétalisation et l'accès des personnes à mobilité réduite (PMR).





