Le papier toilette contaminé par des "polluants éternels" nocifs pour la santé, selon une étude

Le papier hygiénique représente une source « potentiellement importante » de PFAS, des substances chimiques désignées comme des « polluants éternels » néfastes à la santé.



Selon une étude publiée le 1er mars dans la revue Environmental Science & Technology Letters, ces polluants éternels s’infiltrent dans les eaux usées et les sols à travers le monde.



Les polluants éternels, soient les perfluorés (PFC) et les polyfluoralkylés sont de nature chimique, regroupant plus de 4700 molécules. Ils peuvent être retrouvés dans plusieurs objets de la vie courante tels que les cosmétiques, ustensiles de cuisine et vêtements entre autres.Ils provoquent des cancers, maladies cardiovasculaires, problèmes d’infertilité et des troubles du développement notamment chez les enfants.



Lors de cette étude qui a vu la collecte de rouleaux papiers vendus en Amérique, en Europe et en Afrique, la présence de phosphates de polyfluoroalkyle disubstitués, a été détectée. Il a été établi que certains fabricants ajoutent des substances chimiques lors de la transformation du bois en pâte à papier.



Ainsi, les chercheurs préconisent la réduction de la présence de ces polluants éternels dans les eaux usées couramment réutilisés pour l’irrigation et l’épandage.



De ce fait, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) compte évaluer une proposition de bannir les PFAS d'ici 2026.