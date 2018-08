International Le pape embrasse une fillette sur la tête, elle guérit d'une tumeur au cerveau





Gianna était âgée d'un an quand elle a rencontré le pape François lors d'un défilé à Philadelphie, en septembre 2015. Elle souffrait alors d'une tumeur au cerveau en phase terminale.



Ses parents n'y croyaient plus. Fervents catholiques, ils décident de placer tous leurs espoirs dans un miracle. "A cette époque, il n'y avait plus aucun espoir pour nous", racontent-ils sur



Le bébé avait été diagnostiqué d'une tumeur au tronc cérébral peu après sa naissance en 2014. Elle avait passé les 8 premiers mois de sa vie en soins palliatifs et les médecins pensaient qu'elle ne fêterait pas son premier anniversaire.



Son état de santé s'était déjà amélioré après sa rencontre avec le pape.



En janvier 2016, soit trois mois après, elle a subi un traitement par chimiothérapie qui a eu lui aussi des effets très bénéfiques sur sa santé.



Aujourd'hui âgée de 3 ans, Gianna va bien et sa tumeur a disparu.



Pour ses parents, une chose est sûre, c'est un miracle consécutif au baiser du pape. Les sceptiques préfèreront y voir les effets de la chimiothérapie.



Reste que le directeur du Children's Hospital de Philadelphie ne peut cacher lui même sa surprise : "Si vous m'aviez dit qu'elle irait à la maternelle, je ne vous aurais pas cru", a-t-il confié.

