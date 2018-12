Le pape François dénonce "la voracité consumériste" des hommes

Avant d’adresser son sixième message de Noël "Urbi et orbi" ce mardi sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife a, hier soir, invité les catholiques à remplacer leur "voracité" "consumériste" par la spiritualité et le partage avec les plus humbles, indique la presse nationale.



" L’homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie". Face au pape François, une dizaine de milliers de fidèles rassemblés dans la basilique Saint-Pierre de Rome.



"Une insatiable voracité traverse l'histoire humaine, jusqu'aux paradoxes d'aujourd'hui; ainsi quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup d'autres n'ont pas de pain pour vivre", a-t-il dénoncé dans son homélie de la nuit de la Nativité avant d’appeler à " ne pas glisser dans les ravins de la mondanité et du consumérisme".



"Est-ce que j'arrive à me passer de tant de garnitures superflues, pour mener une vie plus simple? Demandons-nous : à Noël, est-ce je partage mon pain avec celui qui n'en a pas ?"