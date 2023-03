Le "panier anti-inflation" abandonné par le gouvernement

Ni la grande distribution ni la FNSEA (le premier syndicat agricole de France) ne voulaient du projet du gouvernement d’instaurer le « panier anti-inflation ». Un projet qui consistait à proposer vingt produits de base à prix coûtant en vue de réduire la facture lors des passages en caisse.



Le dimanche 5 mars, le ministère de l’Economie a annoncé l’abandon de ce projet, rapporte Ouest France. Le “panier anti-inflation" n’étant plus d’actualité, les distributeurs peuvent désormais faire part de leur offre commerciale.



D’ailleurs, depuis février, Système U a déjà présenté la sienne. Le 5 mars, le PDG de Carrefour a annoncé à son tour des "prix bloqués" pour 100 produits du « quotidien » tels que les lessives, les couches pour bébé ou encore les pâtes à tartiner entre autres.



Par ailleurs, Bercy a exigé que ces promotions soient "inscrites dans le temps long", c’est-à-dire au moins un trimestre.



De plus, les distributeurs devront rogner sur leurs marges pour ne pas entraver la loi Egalim 2, promulguée mi-octobre 2022 et visant une meilleure rémunération des agriculteurs.