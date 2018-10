A la Une .

Le palmarès hommes/femmes de la Diagonale des Fous depuis 1989

Malgré son changement de nom, et l'évolution du nombre de kilomètres et de tracé par le volcan ou non, l'actuelle Diagonale des fous a sacré 32 ultra-trailers. Il y a eu 29 éditions du Grand Raid. La course qui s'appelait, en 1989 - année de naissance de la mythique course - la Marche des Cimes, a en effet vu des concurrents franchir la ligne main dans la main. C'était le cas lors des éditions 1991, 2000 et 2006. Redécouvrez le palmarès complet de la Diagonale chez les hommes en attendant le nom réel du vainqueur 2018, François D'Haene et Benoit Girondel ayant franchi ensemble la ligne d'arrivée



Palmarès Hommes :

2017 Benoît Girondel

2016 François D’Haene

2015 Antoine Guillon

2014 François D’Haene

2013 François D’Haene

2012 Kilian Jornet

2011 Julien Chorier

2010 Kilian Jornet

2009 Julien Chorier

2008 Pascal Parny

2007 Thierry Chambry

2006 Vincent Delebarre et Christophe Jaquerod

2005 Charles André Fontaine

2004 Richeville Esparon

2003 Richeville Esparon

2002 Thierry Técher

2001 Pascal Parny

2000 Thierry Técher et Gilles Diehl

1999 Cléo Libelle

1998 Cléo Libelle

1997 Patrick Maffre

1996 Jean-Philippe Marie-Louise

1995 Jean-Philippe Marie-Louise

1994 Jean-Philippe Marie-Louise

1993 Patrick Maffre

La Grande Traversée :

1992 Jean-Philippe Marie-Louise

1991 Gilles Trousselier et Patrick Maffre

1990 Gilles Trousselier

La Marche des Cimes :

1989 Gilles Trousselier

Palmarès Femmes :

2017 Andrea Huser (8ème au scratch)

2016 Andrea Huser (11ème)

2015 Nuria Picas (12ème)

2014 Nathalie Mauclair (19ème)

2013 Nathalie Mauclair

2012 Emilie Lecomte (10ème)

2011 Karine Herry (22ème)

2010 Marcelle Puy (27ème)

2009 Emilie Lecomte (31ème)

2008 Marcelle Puy (14ème)

2007 Marcelle Puy (21ème)

2006 Karine Herry (20ème)

2005 Sandrine Béranger

2004 Alexandra Rousset

2003 Simone Kayser (58ème)

2002 Marcelle Puy (10ème)

2001 Corinne Favre (23ème)

2000 Corinne Favre (63ème)

1999 Mireille Séry (63ème)

1998 Corinne Favre

1997 Corinne Favre (71ème)

1996 Josiane Catois (26ème)

1995 Marcelle Puy (64ème)

1994 Mireille Séry (64ème)

1993 Régine Etienne

La Grande Traversée :

1992 Mireille Séry et Thérèse Derolez (82ème)

1991 Marie Annick Laudes (122ème)

1990 Guylène Calpetard (118ème)

La Marche des Cimes :

1989 Marie-Thérèse Mansion (21ème)

