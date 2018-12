Le palmarès du concours jardins et balcons fleuris dévoilé

La remise des prix du concours jardins et balcons fleuris se déroulait ce samedi 22 décembre 2018 à la mairie annexe de la Saline. Des récompenses décernées par le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et l’élu du secteur, Jean-Marc Aure.



« Je souhaite faire de Saint-Paul, une commune fleurie, où il fait bon vivre, où la nature est présente partout. Je souhaite aussi que Saint-Paul continue de se façonner tout en préservant ses ressources naturelles. Les communes ont un rôle à jouer pour accompagner la population dans cette démarche », souligne le premier magistrat saint-paulois.



Celui-ci souhaite d’ailleurs voir pousser le concept de jardin éco-citoyen dans la commune. Les visites des jardins des saint-paulois se tenaient en présence des équipes du Pôle développement durable de la collectivité mais aussi des techniciens de la Réserve naturelle de l’Étang.



Nous publions ci-dessous le palmarès complet du concours.



Catégorie «Professionnelle» :



Troisième Prix : Hôtel Akoya et SPA

Il gagne 1 bon d’achat de 75 euros à Hyper Jardin



Deuxième Prix : Josiane COURTOIS, Saint-Gilles-les-Hauts

Elle gagne 1 bon d’achat de 100 euros à Hyper Jardin



Premier Prix : Le Repaire du Dodo, Saline

Il gagne un Bon d’achat de 150 euros à Hyper Jardin



Catégorie «Balcon» :



Premier Prix : Alain JAN, Saline

Il gagne un Bon d’achat de 150 euros à Hyper Jardin et 1 survol de la Réserve Naturelle de L’Étang en ULM



Catégorie «Cour» :



Cinquième Prix : Jean-René QUIPANDEDIE

Il gagne 1 bon d’achat de 50 euros à Hyper Jardin



Quatrième Prix : Daniel CHANE-SI-KIEN

Il gagne 1 bon d’achat de 50 euros à Hyper Jardin



Troisième Prix : Géneviève CABALLE

Elle gagne 1 bon d’achat de 50 euros à Hyper Jardin



Deuxième Prix : Daniel-Paul DUMONT, Saint-Gilles-les-Bains

Gagne 1 bon d’achat de 100 euros à Hyper Jardin



Premier Prix : Gérald Gardennat, Saint-Paul

Il gagne un Bon d’achat de 150 euros à Hyper Jardin et 1 survol de la Réserve Naturelle de L’Étang en ULM



Prix de Participation :



Marie Idoline LARTIN

Marie Annie PADRE

Jaqueline VALIN

Christiane NOEL

Franco BEGUE

Ils remportent un bon d’achat de 50 euros à Hyper Jardin



Prix d’encouragement :



Nadia EGATA PATCHE

Suzette DELELA

Yolaine BENOIT

Elles remportent un bon d’achat de 40 euros à Hyper Jardin.