Le palais du Luxembourg aux goûts et aux couleurs de La Réunion

Rougail saucisse au menu de la table gastronomique du restaurant du Sénat, c’est la belle initiative à laquelle s’est associée le Président du Département, Cyrille Melchior avec les sénatrices Nassimah Dindar et Vivianne Malet. Sous les ors de la république, la chef Kelly Rangama, ambassadrice d’honneur de La Réunion et sa brigade font déguster les spécialités de notre île.



Trois journées, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi, pour mettre dans l’assiette des sénateurs et des membres du gouvernement tout ce que la Réunion compte de meilleur. Ce partenariat entre le Sénat et le Département de La Réunion a pour objectif la valorisation du territoire réunionnais en matière gastronomique ».



Pour Cyrille Melchior, « c’est l'occasion de montrer la diversité et la richesse du secteur agro-alimentaire mais aussi de promouvoir l’agriculture réunionnaise ». Il s’agit aussi pour les producteurs sur place de rencontrer des personnalités qui pourraient les aider à développer leur activité. A compter d’aujourd’hui, chaque menu sera constitué de produits « made in Réunion » comme les lentilles de Cilaos, le marlin, la légine, notre volay péi ou encore nos fruits comme l’ananas Victoria.



Des personnalités sont également présentes pour ces repas aux couleurs de notre île. En parallèle, les convives et les habitués du Sénat pourront découvrir une exposition qui met en avant les atouts de notre département.