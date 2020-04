Rubrique sponsorisée Le paiement de la cantine scolaire révisé





Face à l’épidémie de Covid-19 et la mise en place d’une période de confinement depuis le 17 mars 2020, la commune de Saint-Paul informe les parents dont les enfants sont scolarisés dans les écoles élémentaires maternelles et primaires du territoire que le paiement de la cantine scolaire a été révisé.



Fermé depuis le 23 mars 2020, date correspondant à la rentrée scolaire, notre service de restauration scolaire n’a pas pu assurer la distribution des repas dans les établissements scolaires durant cette période.

Tous les repas non consommés à compter du 23 mars seront déduits sur la prochaine facturation de juin-juillet 2020 pour tous les enfants inscrits à la restauration scolaire. Pour les parents qui ont déjà réglé par anticipation la période de janvier à mai 2020, un avoir sera appliqué sur le deuxième semestre 2020, selon le nombre de repas non consommés. Si le confinement perdure, la facture de juin/juillet 2020 ne sera pas éditée. Un avoir complémentaire sera pris en compte lors de la facturation de la prochaine rentrée scolaire 2020/2021. Enfin, pour les parents ayant réglé par avance la période de janvier à mai 2020 et qui n'auront plus d'enfants inscrits à la prochaine rentrée scolaire 2020/2021, les repas payés non consommés feront l'objet d'un remboursement après réception d'un relevé d'identité bancaire auprès de nos services.





