Le padel, sport de raquette tendance, bientôt disponible à Saint-Louis

En octobre prochain, un centre de loisirs et sportif baptisé "Endémik club sport et nature" sortira de terre à l’Etang du Gol de Saint-Louis. Du padel, un mélange le squash et le tennis, et des trottinettes électriques seront proposés aux Réunionnais. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 10:25

Ne pas confondre paddle, qui se pratique sur l’eau, et padel, un mélange de squash et tennis.



Sport tendance, accessible et ludique, le padel compte près de 12 millions d’adeptes dans le monde. À La Réunion, la discipline gagne également du terrain. Pour preuve, un centre de loisirs et sportif faisant la part belle à la petite balle en caoutchouc et rattaché à la fédération française de tennis sortira de terre en octobre prochain, à l’Etang du Gol, à Saint-Louis.



À la tête de ce projet baptisé "Endémik club sport et nature", Lucas Landais. Professeur de tennis, le passionné proposera trois terrains de 20 mètres sur 10, entourés de vitres et de grillages, tout droit venus d’Espagne. "C’est un sport convivial, mixte, qui se joue à deux contre deux. On peut s’amuser très vite car le terrain est petit", explique le chef d’entreprise.



Implanté sur un terrain de plus de 3000 mètres carrés grâce à une convention de mise à disposition de la mairie, "Endémik club sport et nature" se veut soucieux de son environnement. "On travaille depuis trois ans sur ce projet qui a séduit la municipalité. Dans ce lieu hors du temps, qui a vu passer une piste de modélisme et une discothèque, notre projet est écoresponsable. Aucun arbre n’a été coupé et des panneaux solaires seront posés", souligne-t-il.



Pour étoffer l'offre, des trottinettes électriques seront également mises à disposition. Un guide professionnel proposera différents itinéraires, notamment dans la forêt de l’Etang-Salé ou encore dans les quartiers de Saint-Louis.



Enfin, le site accueillera plusieurs bungalows en bois sur pilotis dans lesquels seront installés des vestiaires, un snack et un bureau d’accueil. Coût total du projet : 500.000 euros.





