Le p’tit tour à vélo à Saint-Leu remporte un franc succes !

L’objectif de ces jeunes cyclistes était de valider le bloc 3 du SRAV (Savoir Rouler à Vélo). Le Savoir Rouler à Vélo permet aux enfants de 6 à 11 ans d’acquérir les compétences pour circuler à vélo en autonomie avant leur entrée au collège. Il ne s’agissait donc pas d’une course, mais d’un moment pédagogique visant à apprendre à rouler en toute sécurité sur la route.



Le Maire, accompagné de ses élus Marjorie Lenclume et Bruno Lauret, a pris part à cette excursion cycliste, qui a démarré du centre-ville jusqu’au gouffre à L’Étang-Salé.



Cette année, nous avons eu l’honneur de recevoir Véronique Moreira, Présidente nationale de l’USEP, qui était à l’arrivée pour soutenir cette belle initiative. L’USEP a pour mission de former des citoyens sportifs. Les activités de l’USEP consistent principalement à organiser des rencontres sportives et associatives.



L’aventure ne s’arrête pas là !



Une autre session est prévue avec les élèves des autres secteurs le jeudi 15 juin 2023, avec encore plus de 300 cyclistes en herbe prêts à conquérir le littoral Saint-Leusien.



