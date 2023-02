A la Une . Le noyau terrestre se serait mis à tourner dans l'autre sens, selon des chercheurs

Selon une étude de données d’ondes sismiques sur Terre, basée sur les soixante dernières années, le noyau terrestre se serait mis à tourner à l’envers.

Par P.J - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 08:37

Selon une étude parue lundi dans Nature Geoscience et relayée par 20 Minutes, le noyau terrestre a cessé de tourner et pourrait même être parti dans l’autre sens. Cette sphère brûlante essentiellement constituée de fer, à quelque 5.000 km sous la surface, est libre de ses mouvements car elle flotte dans l’enveloppe liquide du noyau externe.



Bien que le mécanisme exact de cette rotation reste un sujet de débat, en analysant les données d’ondes sismiques sur les soixante dernières années, Xiaodong Song et Yi Yang, de l’Université de Pékin sont arrivés à la conclusion que la rotation du noyau « s’est quasiment arrêtée vers 2009 avant de repartir dans le sens opposé ».



Un cycle complet (dans un sens puis dans l’autre) de cette balançoire est d’environ soixante-dix ans, selon ces chercheurs. D’après leur étude, le dernier changement de rotation avant celui de 2009 serait intervenu au début des années 1970.



Cette rotation serait plus ou moins calée sur les changements de longueur du jour, d’infimes variations dans le temps exact dont la Terre a besoin pour effectuer une rotation sur son axe, explique les chinois. Bien qu'il y ait peu d’indications d’une influence de cette rotation sur ce qui se passe à la surface terrestre, les deux auteurs sont convaincus qu’il existe des liens physiques entre toutes les couches composant la Terre.



Si cette recherche ait été accueillie avec intérêt, des experts indépendants restent sceptique, John Vidale, sismologue à l’Université de Californie du Sud est d’avis lui « qu’aucun des modèles existants n’explique vraiment bien toutes les données disponibles ». Sa théorie à lui serait que le noyau interne n’a bougé de façon significative qu’entre 2001 et 2013, avant de se stabiliser depuis.



La prochaine rotation du noyau devrait avoir lieu au milieu des années 2040, complétant le cycle, selon les chercheurs chinois.



Article: Multidecadal oscillation of the Earth’s inner core, coinciding with length of day and magnetic field variations, is experiencing a pause and may be reversing@PKU1898 https://t.co/q0kuks1L52 pic.twitter.com/1JYliX5ygX

— Nature Geoscience (@NatureGeosci) January 23, 2023