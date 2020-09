Courrier des lecteurs Le nouvel ordre mondial ou l'apparition d'un clone moustachu de Hitler...

Par L'Antivol - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 09:04 | Lu 421 fois

Un pays du Bassin Méditerranéen, sous l’autorité d’un Président mégalomane, schizophrène et atteint encore d’autres désordres mentaux est en train de faire peser sur cette zone un énorme risque de conflit.

Ce personnage ingérable, est un va-t’en guerre, provocateur qui ferait beaucoup mieux de s’atteler au développement social et économique de son pays mais qui préfère allouer d’énormes budgets à ses forces militaires afin de faire jouer ses muscles auprès de l’Europe aidé en cela par TRUMP et sa clique par l’intermédiaire de l’OTAN. Ses intentions : - Récupérer la Basilique de Sainte Sophie, haut site de la Chrétienté à Istanbul, pour en faire la plus importante Mosquée du Moyen Orient - Annexer par la force la partie Grecque de l’Île de Chypre pour en faire la base arrière de sa marine - Chercher des noises à la France à propos de la LYBIE et en aidant à l’installation de camps de terroristes en TUNISIE, pour punir la France d’être aussi frileuse, à justes raisons d’ailleurs, face à son désir d’entrée au sein de l’Union Européenne, ainsi qu’en libérant les terroristes retenus dans des camps installés chez lui afin que ces terroristes puissent entrer en masse dans les pays Européens. - Transformer son pays, autrefois plutôt libéral, en État Islamique radical. Ne pas oublier qu’il fait partie du groupe des Frères Musulmans. - Museler dans son administration toute opposition : emprisonnements, pressions, chantages, etc… Face à toutes ces joyeusetés pourquoi ne lui renverrions nous pas tous ses ressortissants qui inondent l’est de la France de l’Alsace aux Vosges, qui font fermer les commerces locaux afin de prendre leur place, qui rachètent en masse les logements des Alsaciens qui de ce fait s’en vont ailleurs, créant ainsi des zones réservées à leur communauté, faisant flamber l’insécurité. Le but de ce chef d’État est en réalité de mettre le désordre en Europe afin de réaliser sa psychose. Même comportement autoritaire, même Nationalisme, même mépris des autres Nationalités et de plus même moustache arrogante que son prédécesseur historique. Il veut tout ce Recep Tayyip: le beurre, l’argent du beurre, la crémière et sa fille …………….