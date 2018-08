<<< RETOUR La Réunion Positive

Le nouveau transport public - Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG) Section NORD

10 stations ,10 km, 20 mn de trajet

entre Ste-Marie et entrée Nord de Saint-Denis/Bertin

La Commission permanente du Conseil Régional du mardi 21 août 2018 a présenté les conclusions des études de faisabilité et d’opportunité du RRTG (Réseau Régional de Transport Guidé) et de la solution adaptée : le choix d’un mode ferré léger au sol le long du Boulevard Sud (RN6) entre les pôles Duparc et Bertin.



La Commission a validé la mise en place des autorisations de programme général de l’opération de création du Réseau Régional de Transport Guidé – Section Nord entre Sainte-Marie et Saint-Denis.



Une enveloppe de 5.000.000 € a été approuvée pour permettre la poursuite des études pré-opérationnelles du RRTG Nord, avec notamment le recours à une assistance à maitrise d’ouvrage.

En bref le tracé / Section Nord c’est : 10 stations

10 km

une vitesse commerciale de l’ordre de 25km/h - une vitesse de pointe de 70 km/h.

temps de trajet : estimé à 20 minutes

fréquence de la désserte en heure de pointe est de 7,5 minutes maximum

30 000 voyageurs/jours en première phase, jusqu’à 50 000 à terme



Pour rappel



Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), approuvé par décret en Conseil d’État en novembre 2011, fixe les grandes orientations en matière d’aménagement du territoire à La Réunion aux horizons 2020-2030. Concernant le volet « transports en commun », le SAR préconise la réalisation d’infrastructures de type Transport en Commun en Site Propre (TCSP) à court-moyen terme dans chaque bassin de vie et définit, à plus long terme, un tracé de principe pour la réalisation du Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG) se développant sur un linéaire de 150 kilomètres entre Saint-Benoît et Saint-Joseph en passant par Saint-Denis et le littoral Ouest.

