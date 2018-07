Le nouveau sous-préfet prêt à affronter les brûlants dossiers de l'Ouest

Arrivé sur l'île il y a tout juste 48 heures, un peu par "goût de l’aventure", Olivier Tainturier a pris ses fonctions de sous-préfet de Saint-Paul ce lundi matin, succédant Dominique Carre.



"L’outre-mer c’est particulier. C’est un challenge, un défi. Le séjour s’annonce intense", déclare-t-il après la cérémonie officielle organisée au square du 18 juin de Saint-Paul. Crise requin, paillotes, carrières, dengue... le sous-préfet se dit "prêt" à affronter les dossiers brûlants de l'arrondissement, et consacrera les prochains jours à mieux cerner les enjeux de ces différentes problématiques.



Une action "a priori dans la continuité"



"Il n'y a que des sujets majeurs, aucun ne sera traité comme un sujet mineur", tient-il tout de même à préciser. ​"L’objectif est d’être complètement opérationnel au moment de la rentrée scolaire", poursuit-il, annonçant s'inscrire "a priori dans la continuité" de son prédécesseur. Dès demain, Olivier Tainturier débutera les "visites de courtoisie", en commençant par Joseph Sinimalé, président du TCO et maire de Saint-Paul.



Anciennement magistrat administratif à Dijon, c'est en 2009 qu'Olivier Tainturier a occupé son premier poste de sous-préfet, à Limoux (après avoir été commissaire du Gouvernement pendant deux ans). "Je voulais me frotter aux réalités de terrain", commente-t-il. Avant de rejoindre notre île, il occupait le poste d'adjoint au sous-directeur du recrutement et de la formation à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général du ministère de l'Intérieur.