Ville de Saint Paul Le nouveau sous-préfet de Saint-Paul prend ses fonctions





Un événement auquel ont assisté le maire Joseph Sinimalé, les élus du conseil municipal, les maires de La Possession, Vanessa Miranville, et de Trois-Bassins, Daniel Pausé, des représentants des maires du Port et de Saint-Leu et ceux des autres autorités locales.



Le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, également deuxième adjoint au maire de Saint-Paul, a aussi pris part à la cérémonie. De retour ensuite à la sous-préfecture, peu avant de prononcer un discours, Olivier Tainturier a tenu à prendre la parole, deux jours seulement après son arrivée dans l’île. L’occasion de revenir sur sa nomination à La Réunion.



« J’ai souhaité venir en Outre-mer car l’Outre-mer est toujours particulier. C’est un défi. Et La Réunion n’est pas n’importe quel Outre-mer », souligne-t-il. Marié et père de trois enfants, Olivier Tainturier, âgé de 47 ans, va se pencher ces prochaines heures sur plusieurs dossiers prioritaires de l’arrondissement de Saint-Paul. « Il n’y a pas une priorité mais il y a des priorités. Je vais découvrir tous les dossiers dans les 15 jours qui viennent afin d’être totalement opérationnel au moment de la rentrée scolaire », ajoute le sous-préfet.



Il succède à ce poste à Frédéric Carre, en fonction depuis juillet 2016 et désormais nouveau sous-préfet de l’arrondissement de Briey dans le département de La Meurthe-et-Moselle, en métropole.



Détenteur d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en Droit public, Olivier Tainturier a exercé les fonctions d’adjoint au sous-directeur du recrutement et de la formation à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général du ministère de l’Intérieur depuis août 2016.



Nous publions ci-dessous la biographie du nouveau sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier :



Naissance le 10 août 1970 à Beaune (Côtes-d’Or)



Parcours professionnel



Octobre 1995 : Responsable des affaires juridiques et contentieuses de l’académie de Dijon

Octobre 2004 : Conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Avril 2005 : Affecté au tribunal administratif de Dijon

Août 2007 : Commissaire du Gouvernement

Septembre 2009 : Sous-préfet de Limoux

Décembre 2010 : Premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Juillet 2012 : Directeur de cabinet du préfet de Vaucluse en juillet 2012

Septembre 2013 : Sous-préfet hors classe

Juillet 2014 : Secrétaire général de la préfecture des Ardennes

Août 2016 : Adjoint au sous-directeur du recrutement et de la formation à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général du ministère de l’Intérieur

Juillet 2018 : Sous-préfet de Saint-Paul



