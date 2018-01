A la Une ... Le nouveau slogan de l'IRT : La Réunion, l'ile où le soleil brille même la nuit...





Ca tombe bien, l'IRT dispose de plusieurs webcams disséminées à travers l'ile, dont une sur la plage de Trou d'eau qui, d'après leur site, donne "



Toujours selon l'Ile de la Réunion Tourisme, cette caméra "offre un panorama photo et vidéo à 180° sur la plage de Trou d’eau et son lagon bleu turquoise. La webcam et donne accès en direct à la température extérieure, à la vitesse et à la direction du vent".



A noter la faute d'orthographe avec le "s" manquant à météorologique et le charabia de la phrase "la webcam et donne accès". Manifestement, il y a un mot de trop ou alors quelques uns en moins, mais il y a un problème. A croire que celui qui devait relire le document avant le "bon à tirer" a lu la page en diagonale...



Mais problème beaucoup plus embêtant : Alors que Météo France annonce des averses sur toute l'ile, que les Réunionnais postent sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos des plages sous des averses quasi-cycloniques, le panorama offert par la webcam de l'IRT montre un temps magnifique, avec un soleil éclatant au dessus d'une mer turquoise.



Etrange.



D'autant plus étrange que lorsqu'on y retourne une fois la nuit tombée, le soleil continue à briller comme s'il était midi...



En fait, la caméra est manifestement en panne et c'est le même film qui tourne en boucle depuis le 11 décembre, à 9h45 du matin.



Capture d'écran réalisée à 23h30 de la plage "en temps réel" de la plage du Trou d'eau... Pierrot Dupuy





