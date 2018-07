Le nouveau réseau kar’ouest sur Trois-Bassins, c’est dès le lundi 2 juillet !

Au plus proche des usagers

Si vous aussi vous souhaitez donner votre avis, ça se passe par ici en ligne sur le site kar’ouest !



Pendant plus d’un mois des agents ont sillonné différents quartiers pour informer les habitants de l’évolution du réseau kar’ouest. Depuis le 26 mai, ils sont allés à la rencontre de la population de Trois-Bassins principalement et aussi de Saint-Leu (Le Cap-La Chaloupe / Centre-ville au niveau de l’arrêt ‘Mairie de Saint-Leu’ / Colimaçons / Portail), et de Saint-Paul.Les usagers ont pu prendre connaissance du nouveau dispositif de transport et de ses nombreux avantages en termes d’horaires et d’itinéraires. Bus itinérant, stands d’information sensibilisation sous forme de saynète , … Autant de moyens pour toucher les usagers sur les lignes du réseau kar’ouest , en gares, aux arrêts, à la mairie et autres lieux publics ainsi que dans des commerces de proximité.Un comité d’usagers a également été consulté. Un espace de dialogue et de concertation a été ouvert à des clients quotidiens qui se sont portés volontaires pour être des ambassadeurs du réseau dans leur commune.Ils ont pour mission d’exprimer leur avis et celui de la population en recueillant les besoins, suggestions, remarques, avis sur le nouveau réseau de lignes régulières kar’ouest , en vue d’accompagner les changements de manière harmonieuse et fédératrice.