A la Une . Le nouveau radar météo de Maurice opérationnel





Le tout nouveau radar météo de Maurice opérationnel.



Je reviens vers vous avec une grande nouvelle, en tous les cas importante pour toute la "communauté météo".



Le radar a une couverture de 450km à la ronde et est le dernier cri en la matière, financé et construit par les japonais.



Sa couverture va pratiquement jusqu'à Saint Brandon au nord est et pratiquement jusqu'à Rodrigues à l'est.



Il couvre aussi parfaitement la Réunion évidemment puisque cette dernière n'est distante que de 175km de Maurice.



Le public aura un accès direct aux images radar sur le site de la météo une fois la cérémonie officielle passée.



Il reste aux ingénieurs de MMS à accomplir un gros travail de calibrage ces prochains jours.

Vimal Mungul de MMS:"il y un gros travail de calibration à faire surtout qu'on n'a pas de données récentes. Il faut utiliser les observations pluviométrie des AWS et aussi calibrer quelle élévation de l'antenne sera appropriée pour notre région. En bref, c' est le début d'une autre phase de travail intensif surtout pour nous".



Avec les deux radars disponibles à la Réunion et celui de Maurice les Mascareignes sont à présent bien équipées.



Les radars doppler permettent de mieux appréhender l'intensité des pluies, mais aussi dans un rayon plus réduit permettent l'estimation des vents des cyclones avec plus de précision que l'estimation satellite.



Je reviendrai sur le sujet une fois que les images radar de Trou aux cerfs seront disponibles en temps réel sur le site de MMS/Vacoas:

http://metservice.intnet.mu/



