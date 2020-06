A la Une . Le nouveau protocole sanitaire pour voyager dans les Outre-mer

Le gouvernement a annoncé la mise en place d’un dispositif expérimental de protocole sanitaire à l’entrée des territoires ultramarins. Un test devra être effectué 72h avant l’embarquement suivi d’une quarantaine de sept jours et une semaine distanciation sociale

Publié le Samedi 6 Juin 2020



C’est par un communiqué du ministère des Outre-mer que la nouvelle a été rendu public. Le gouvernement annonce la mise en place d’un dispositif expérimental de protocole sanitaire à l’entrée des territoires ultramarins.



Les principes de l'expérimentation



A partir du 9 juin, pour tous les territoires concernés, tous les passagers seront invités à réaliser dans les 72 heures précédant le vol un test RT-PCR, de détection du génome SARS Cov2.



A l'arrivée dans les territoires concernés, les passagers, qui présenteront un test dont le résultat est négatif, bénéficieront d'une procédure accélérée de traitement à l'aéroport et effectueront sept jours de quarantaine, suivi d'un nouveau test RT-PCR.



En cas de test négatif, ils pourront sortir de leur domicile, avec le port du masque systématique à l'extérieur et une application stricte des mesures de distanciation sociale et ce durant une semaine. Ils devront s'abstenir de participer à des rassemblements et éviter les contacts avec des personnes à risque " (personnes âgées...).



Les personnes qui n'auront pas réalisé de tests avant le départ suivront la procédure d'accueil actuellement en vigueur dans les aéroports (temps d'accueil et de traitement estimé en moyenne entre 3h et 4h) avec une mesure de quatorzaine stricte, en site dédié ou à leur domicile.



Un bilan de cette expérimentation, qui portera notamment sur les conditions de réalisation des tests avant et après le vol et leurs résultats, sera réalisé au 22 juin.





Comment réaliser un test avant le départ ?



Pour réaliser un test avant le départ, les passagers peuvent s'adresser à leur médecin traitant qui leur prescrira un test ou directement à un laboratoire sur présentation de leur billet ou de leur réservation vers ces territoires.





Quelles pièces présenter à l'embarquement ?



Tous les passagers doivent fournir une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement, accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection de covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol.





Que faire si je suis testé positif au Covid-19 avant le départ ?



En cas de test RT-PCR positif, il est nécessaire de s'isoler pendant 14 jours et il n'est pas possible de prendre son vol.



Les compagnies aériennes se sont engagées à proposer aux personnes présentant un test avec un résultat positif, qui n'est pas compatible avec un embarquement, un échange de leur billet pour un vol ultérieur, après leur période d'isolement.







