La grande Une Le nouveau pont de la Rivière des Galets pourra-t-il être livré avant 2021 ?

Le pont de la Rivière des Galets pourra-t-il être livré à la fin de l’année ? C’est le souhait que formule la Région Réunion. La réponse du maître d’oeuvre ne doit pas tarder.

Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 09:39 | Lu 868 fois





Vice-président du Conseil régional et en charge des grands chantiers, Dominique Fournel nous confirme avoir demandé tout récemment au groupe Demathieu Bard de tenter de "livrer le pont avant la prochaine saison cyclonique, donc avant les congés du bâtiment."



L’élu ne cache pas avoir insisté, pour la bonne raison que les travaux ont, à son goût, un peu trop duré.



"J’ai moi-même marqué mon étonnement. J’ai eu l’occasion de dire que le délai était trop long sur cette opération, 4 ans. J’ai insisté pour demander que ça soit livré avant la saison cyclonique. Pourquoi ? D’une part parce que les entreprises ne travaillent pas entre décembre et la dernière semaine de janvier. Et en plus on n’est pas à l’abri de phénomènes cycloniques. Donc, ça peut amener à ce que la livraison prévue fin février puisse encore être reportée. Moi je souhaite que la livraison se fasse avant la saison cyclonique, essentiellement avant la fermeture des entreprises, c’est-à-dire avant le 18 décembre 2020. Après il y a eu, vous le savez, le phénomène Covid qui a logiquement mis en stand-by l’avancement des travaux", rappelle-t-il.



Le vice-président de la Pyramide inversée dit ne pas avoir eu de retour du maître d’oeuvre pour le moment. "Ma demande a été faite, reste à savoir si elle sera acceptée ou non", ajoute-t-il.



"Nous produirons nos meilleurs efforts pour répondre à cette attente"



Interrogée sur la faisabilité d’une livraison accélérée, la direction du groupe Demathieu Bard en métropole n’a pas souhaité faire de commentaires, laissant fort naturellement la primeur de sa réponse à la collectivité territoriale.



"Monsieur Dominique Fournel, la Région Réunion nous a en effet demandé d’étudier la possibilité de livrer le pont en décembre 2020 au lieu de février 2021. Le groupement produira ses meilleurs efforts pour répondre à cette attente. Les implications de cette modification envisagée de la date de livraison seront traitées dans le cadre strict du marché de travaux qui nous lie à la Région Réunion, notre client, et qui n’a en aucun cas à faire l’objet de commentaires de notre part", formule la direction du groupe Demathieu Bard.



L’an dernier, l’avancée des travaux qui progressait jusque-là sans contretemps majeur laissait présager une livraison dans le courant de l'hiver austral 2020.



