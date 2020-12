La grande Une Le nouveau pont de la Rivière des Galets est livré

Le nouveau pont de la Rivière-des-Galets a été livré ce mercredi 23 décembre 2020 au petit matin. Après une dernière nuit de travaux mardi soir, occasionnant une fermeture dans les deux sens, afin de procéder aux travaux de finition et de marquage, l'ouvrage a été livré aux automobilistes. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 06:11 | Lu 1097 fois





En effet, le pont est livré avec une nouvelle signalisation, incitant les usagers à être prudents. Pour autant, les deux anciens ponts restent temporairement opérationnels. Ils serviront désormais de bretelles d'accès à la Rivière des Galets dans le sens Sud/Nord et à Cambaie dans le sens Sud/Nord. La jonction des nouvelles bretelles d'accès se fera à la reprise des travaux, après la trêve du BTP fin janvier.



70 000 usagers chaque jour



Ce nouveau pont se substituera, à terme, aux deux anciens ouvrages permettant de franchir la Rivière-des-Galets, un pont en béton en direction du Sud et un ouvrage métallique en direction du Nord, dont l'étroitesse et la limitation de vitesse ralentissaient la circulation, l'axe étant très fréquenté (70 000 usagers chaque jour).



De 430 mètres de long, le nouveau pont comprend sept voies en tout : deux voies rapides et une voie réservée dans chaque sens de circulation, ainsi qu’une voie sécurisée dédiée aux piétons et aux vélos.



