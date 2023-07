Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le nouveau pont de Carosse va ouvrir Le Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Gilles-les-Bains continue d’avancer. Le nouveau pont destiné à franchir la ravine Carosse ouvrira temporairement aux véhicules motorisés en direction des restaurants Sergio Burger et Dragon Bowls et vers la Discothèque des Roches noires à partir du mercredi 19 juillet 2023.





L’objectif reste d’améliorer le cadre de vie à l’intérieur de la station balnéaire et de pacifier les usages entre piétons, vélos et voitures. Ce PRU de Saint-Gilles-les-Bains se déploiera sur 13 hectares. Ces travaux permettront de positionner la station balnéaire comme un poumon économique et social. 11 millions d’euros seront engagés dès cette année 2023. Par ailleurs, les entrées nord et sud seront aussi réaménagées et repensées. Le cheminement pour les piétons et les vélos reste inchangé grâce à la passerelle installée pendant toute la durée des travaux. Les opérations d’aménagement liées au PRU de Saint-Gilles-les-Bains restent donc en pleine phase opérationnelle et avancent dans la continuité de retrait du pont de la ravine Saint-Gilles réalisé le 12 juillet dernier.Cette opération intervient après le remplacement de l’ancien pont de la ravine Carosse. Ces deux nouveaux ouvrages répondent ainsi à des enjeux de sécurité et à une forte attente de la population mais aussi des commerçants.Pour rappel , les travaux du PRU se concentrent sur un temps très court (jusqu’à la fin de l’année 2023) afin de limiter les impacts. Pendant cette période, les commerces restent accessibles et ouverts depuis ces premières opérations d’aménagement urbain et paysager lancées depuis le début de l’année.L’objectif reste d’améliorer le cadre de vie à l’intérieur de la station balnéaire et de pacifier les usages entre piétons, vélos et voitures. Ce PRU de Saint-Gilles-les-Bains se déploiera sur 13 hectares. Ces travaux permettront de positionner la station balnéaire comme un poumon économique et social. 11 millions d’euros seront engagés dès cette année 2023. Par ailleurs, les entrées nord et sud seront aussi réaménagées et repensées.





