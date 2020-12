A la Une . Le nouveau pont bientôt prêt pour en finir avec la rivière des galères

Le nouveau pont de la Rivière des Galets s’approche de sa livraison prévue le 23 décembre. À quelques jours de l’inauguration, Didier Robert est venu assister aux épreuves finales de l’ouvrage avant livraison. Le président de Région a rappelé les deux objectifs de ce pont : sécurisation et fluidification du trafic. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 17:18 | Lu 236 fois

Plusieurs générations de Réunionnais sont passées sur le vieux pont de la Rivière des Galets en se demandant quand il serait enfin remplacé. Une attente générationnelle qui va prendre fin mercredi prochain aux alentours de 5h du matin avec l’ouverture du nouveau viaduc tant attendu.



À quelques jours de l’inauguration, Didier Robert a convié la presse à découvrir cet ouvrage dans sa dernière ligne droite. Plusieurs épreuves d’ouvrage, préalable à la réception, ont été effectuées afin de vérifier la solidité et la résistance du pont.



"C’est un essai en grandeur réelle. Les camions sont chargés. Ils sont disposés à plusieurs endroits du pont pour vérifier qu’il réagit de manière convenable. En dessous de l’ouvrage, on a un géomètre qui vérifie les tassements et qu’on respecte bien les tolérances prévues" explique Thomas Kavaj, le Directeur des Travaux Nouveau pont de la Rivière des Galets et chef de service à l’ETN-NORD (études et travaux neufs).



La réalisation des joints de chaussée, et les derniers travaux de finition vont également occuper les ouvriers pendant ces prochains jours.



"On va circuler dans un mode particulier. C’est-à-dire que l’ouvrage va être livré dans un mode à deux voies dans un premier temps. In fine, il sera livré à trois voies dans chaque sens. La troisième voie étant dévolue aux bretelles pour accéder ou sortir du Sacré-Coeur" souligne Thomas Kajav. Jusqu’au mois d’avril, les anciens ponts vont être maintenus en activité pour assurer ce rôle de bretelle.



"C’est l’un des ouvrages les plus importants que nous livrons à La Réunion depuis ces dernières années", souligne Didier Robert. "Il y a deux objectifs prioritaires qui ont été recherchés. D’abord la question de la sécurisation. La sécurité pour les automobilistes. Le deuxième objectif est de rendre la circulation plus fluide pour les 75 000 automobilistes qui utilisent cette voie tous les jours" précise le président de Région.



"En termes de circulation, ça va largement fluidifier la circulation et faire sauter un verrou qu’on a actuellement au niveau du pont métallique", affirme le directeur des travaux. Cependant, la vitesse sera limitée à 90 km/h jusqu’à mi-avril où elle passera à 110 km/h.



Concernant la structure de ce nouveau pont, Dominique Fournel a tenu à préciser le travail impressionnant des équipes. "Là, on est sur des piles qui vont à 35 mètres de profondeur. Le lit de la rivière des Galets a plutôt tendance à s’abaisser, mais là on a l’assurance que quels que soient les phénomènes cycloniques ou les phénomènes pluvieux qui transporteraient des éléments solides, on est à l’abri d’un fouillement" souligne le vice-président du Conseil Régional.



En raison du raccordement routier qui se fera de nuit, quelques perturbations sont à prévoir jusqu’à mardi soir à l’exception de samedi et dimanche.



Le nouveau pont de la Rivière des Galets mesure 430 mètres de long. Il a coûté 70 millions d’euros et 3 ans de travaux.





















