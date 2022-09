Culture Le nouveau maloya de Benjam : La kaz nénène

Le clip de Benjam sorti ce 23 août a comme un air de famille. La kaz nénène veut rassembler et véhiculer de bonnes valeurs, selon les dires de l’artiste. Ce maloya traditionnel mélangé donne rendez-vous dans la kaz de SA nénène où toute la famille de Benjam avait l’habitude de se réunir dans la joie et la bonne humeur. Par Nicolas Limbé - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 16:05

Le chanteur s’épanche sur ses souvenirs "J’ai des enfants et je veux leur transmettre des choses positives, donner cette belle image de nos valeurs traditionnelles. Quand on se rassemblait chez nénène, tout le monde était content, on s’habillait bien, on mettait nos costumes, on respectait nos aînés. On préparait de la viande parce que c’était très cher à l’époque".



La coupure avec ce qu’il voit aujourd’hui est brutale. Selon lui, aujourd’hui la famille est divisée, même les générations sont divisées. "Avant, quand les grands-parents parlaient, on ne parlait pas, on ne leur coupait pas la parole. Aujourd’hui, ce respect se perd un peu."



Il revient donc sur la figure de la nénène : "Ma nénène elle veillait sur nous, elle faisait le ménage, elle cachait nos bêtises, elle nous réprimandait : ne tape ta cousine, ne fait pas ci ne fait pas ça… La kaz nénène, c’est un peu le jardin secret qui s’anime le dimanche".



Sur un rythme cadencé, le groupe kaloubadia montre un aperçu de "comment c’était dans notre famille" en maloya et dans un clip plein de sourires.