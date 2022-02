"Le nouveau maire de L'Etang-Salé est ... de droite !"

Le communiqué :



J’ai une pensée particulière pour les femmes et hommes de gauche et écologistes qui ont soutenu le nouveau maire de L'Etang-Salé. Dans la presse du jour, ils apprennent que Mathieu Hoarau appartient à la droite sarkozyste. Il a même promis de donner son parrainage à un candidat de droite aux élections présidentielles.



Ceci n’est pas une surprise. Déjà aux élections européennes de 2019, Mathieu Hoarau avait appelé à voter pour la liste "Renaissance" soutenue par Emmanuel Macron. De plus, pendant la campagne des élections municipales de 2020, lors d’un débat radiodiffusé, en bon libéral qu’il est, Mathieu Hoarau avait déclaré « qu’il faut gérer la mairie comme une entreprise privée ». Or, le code général des collectivités territoriales est très clair à ce sujet : la gestion d’une mairie n’a strictement rien à voir avec celle d’une entreprise privée. Je sais que les employés communaux, et leurs représentants syndicaux, seront extrêmement vigilants quant au respect de leurs droits.



NOU ARTOUV’



Vincent Defaud,

Conseiller municipal écologiste de L’Étang-Salé de 2008 à 2020,

Membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer.