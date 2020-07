A la Une . Le nouveau conseil Municipal de Saint-André

En cette journée d’installation des nouveaux conseils municipaux, Saint-André a élu son maire en la personne de Joé Bédier. Par la suite, l’ensemble du conseil Municipal a été nommé. En voici la liste définitive. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 4 Juillet 2020 à 17:54 | Lu 676 fois

Maire Joé BEDIER



1er adjoint Jean-Marc PEQUIN

2e adjointe Sabrina DIJOUX

3e adjoint Laurent RAMASSAMY

4e adjointe Primilla CEVAMY

5e adjoint Jean-Paul CONSTANT

6e adjointe Alexa SOUPOU

7e adjointe Stéphanie POÏNY-TOPLAN

8e adjoint Laurent PAPAYA

9e adjointe Catherine Anne PAYET

10e adjointe Jimmye COUPOU

11e adjoint Gilles NAZE

12e adjointe Marie Linda VIRAPIN KICHENIN

13e adjoint Jean Thierry ASSICANON



Conseiller municipal Jean-Pierre GOURAMA

Conseiller municipal Michel MAZEAU

Conseillère municipale Maryse Brigitte ALAMELE

Conseiller municipal Alain MOUTAMA RAMAYE

Conseiller municipal Charles PERRIER

Conseiller municipal Georges PARVEDY

Conseiller municipal Jimmy GRONDIN

Conseillère municipale Marie LARIVIERE

Conseiller municipal Jean Yannick RAMIN

Conseiller municipal Serge René MAILLOT

Conseillère municipale Marie Josette SABABADY

Conseillère municipale Migiline GRONDIN

Conseiller municipal Mickaël SOUBAYA PAJANIANDY

Conseillère municipale Valérie Larissa BALBINE

Conseillère municipale Adélaïde CERVEAUX

Conseillère municipale Isabelle PERMACAONDIN

Conseillère municipale Sabrina BENOIT

Conseiller municipal Moussa SAID

Conseillère municipale Elodie PRAUD

Conseillère municipale Audrey PERIANIN-CARPIN





Conseiller municipal de l'opposition



Conseiller municipal Jean-Marie VIRAPOULLE

Conseillère municipale Marie Lise CHANE TO

Conseiller municipal Jean-Paul VIRAPOULLE

Conseillère municipale Viviane PAYET BEN HAMIDA

Conseiller municipal Jean Claude FENELON

Conseillère municipale Nadia TIPAKA

Conseiller municipal Stéphane SOUPRAMANIEN

Conseillère municipale Marie Hélène NAUD CARPANIN

Conseiller municipal Alain Bernard SINARETTY RAMARETTY



Conseillère municipale Rosange LACTHOUMY

Conseiller municipal Ludovic BARBE



