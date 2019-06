zautos974.com

Le nouveau Range Rover Evoque chez Kolors : encore plus meilleur !!!

On ne vous racontera pas l'histoire du « plus meilleur »… Mais c'est en résumé et en partie (la première) ce qui est arrivé à la nouvelle génération du Range Rover Evoque présenté aujourd'hui chez Kolors Automobiles. Un modèle qui a signé il y a neuf ans de cela le renouveau de la marque et qui s'est vendu dans l'île à plus de 900 exemplaires…





A l'époque son look, avant-gardiste sur le concept-car, avait étonné; Encore plus quand le modèle de sérié était sorti, provoquant une mini-frénésie sur l'île, l'importateur local ayant du mal à répondre à la demande des Réunionnais. Avec plus de 200 exemplaires vendus chaque année à ses débuts, le Range Rover Evoque a conquis le coeur…

Jean Pierre Vidot