Le nouveau CD de Christian Ducap : Un vibrant hommage à Narmine

La couverture, très belle, est explicite : « Dièze à nous » se veut un hommage de Christian Ducap à son auguste Papa, Narmine, le célèbre et talentueux Narmine.



C’est peu dire que dans cette famille, on est musicien de père en fils… ou en fille : n’oublions pas la talentueuse et adorable Michou…

Alors, il y a Narmine, mais aussi Élie, Christian. Et côté alliés familiaux, il y eut Loulou, l’illustre tonton Loulou Pitou, et puis Christian Pitou, et le sur-rapide Harry, et encore Teddy, et puis Gessica, et Linda, et puis… et puis… j’en oublie certainement… Bref, une dynastie de gens accros à la musique sous toutes ses formes, qui s’arrangent pour être aussi des virtuoses.



Faut-il encore présenter Christian Ducap ? Formé à l’école de Loulou et Narmine, il pratique toutes sortes d’instruments depuis 1975 : guitare, basse, piano, percussions et chant ; il est aussi un spécialiste du studio et a prêté son concours à nombre de professionnels. À l’heure actuelle, il professe la guitare jazz et le chant à l’école Loulou Pitou de la Source et au CEAS de Salazie.



Au titre de ses enregistrements personnels les plus connus, citons pour mémoire « Assez belle-mère », « Alicia gâté », « Un Caf’ malheureux », et, à mon avis sa plus belle composition, « Hommage aux dalons ».



Nous avons pu goûter ce « Dièze à nous » et pouvons d’ores et déjà dire que c’est aussi un très bel hommage à ce vrai séga que nous aimons tant, à ce que notre île a pu produire de plus beau, de plus élégant par le passé, une musique trop souvent passée sous silence de nos jours où le mauvais goût se sert à la louche.



N’hésitez donc pas à acquérir ce CD ; vous n’en serez pas déçu la plus minuscule seconde. Vous savez suffisamment combien j’aime la bonne musique pour ne pas tenter de vous fourvoyer sur « des chemins montants sabloseux malonnez ! » Pierre Repp, aaaarrrggg !)

Bravo Christian. Mette encore la passez, mon dalon !